Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла

Производитель мотоциклов Harley-Davidson в течение ближайших 18 месяцев представит серийную модель электрического байка. Проект под названием LiveWire поможет компании стать лидером в электрификации мотоциклов. Об этом со ссылкой на представителя марки сообщает Autoblog.

Прототип электробайка Harley-Davidson - нейкед LiveWire - представили в 2014 году. Мотоцикл оснастили трехфазовым электромотором мощностью 75 лошадиных сил (71 Нм), который питается от батарей емкостью семь киловатт-часов.

С нуля до 96 километров в час LiveWire может разгоняться за четыре секунды. Максимальная скорость - 160 километров. Запас хода мотоцикла составляет около 80 километров. На товарной версии этот показатель компания намерена как минимум удвоить.

В 2016 году датская фирма Fenris Motorcycles построила прототип, претендующий на звание быстрейшего серийного электробайка в мире. Мотоцикл оснащался 200-сильным электромотором и мог разгоняться до 300 километров в час.