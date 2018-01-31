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Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
10:35 31.01.2018 |
На мартовском моторшоу в Женеве дебютирует новый болид серии Формулы-Е. Такие автомобили команды будут использовать в сезоне 2018-2019 года.
Дизайн новой машины разработан компанией Spark Racing Technologies, принадлежащая бывшему руководителю команды Renault F1 Фредерику Вассе. Она поставляет шасси для этого чемпионата, начиная с 2014 года, когда состоялся первый сезон серии.
Болид получил батареи от McLaren Applied Technologies, емкость которых увеличилась почти в два раза - с 28 до 54 киловатт-часов. Аккумуляторы смогут выдерживают полную дистанцию гонки и пилотам больше не придется пересаживаться из одной машины в другую по ходу заезда.
Автомобиль также получил систему защиты головы пилота - Halo («Нимб»).
Сейчас идет четвертый сезон Формулы-Е, который завершится 15 июля гонкой в Нью-Йорке. На данный момент (после трех этапов) лидирует команда Mahindra, а ее гонщик Феликс Розенквист занимает в зачете пилотов первое место. Победителем прошлого сезона стала команда Renault e.Dams, а лучшим пилотом - Лукас ди Грасси из Abt.
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