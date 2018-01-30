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Новые бензиновые Мазды станут экологичнее электрокаров
14:39 30.01.2018 |
Компания Mazda работает над высококомпрессионными двигателями нового поколения, которые по уровню вредных выбросов смогут конкурировать с электрическими силовыми установками. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу отдела по разработке новых агрегатов Митсуо Хитоми.
Технология, получившая название Skyactiv-3, позволит марке выпускать агрегаты с термическим КПД в 56 процентов (таким образом, больше тепла, полученного от сжигания топлива, можно будет направлять на полезную работу, а не тратить на рассеивание в окружающем пространстве).
При расчете экологичности новых двигателей Mazda учитывает всю цепочку доставки энергии. Для электрокаров - это выбросы диоксида углерода при производстве электроэнергии, для традиционных машин - выбросы от добычи и переработки нефти. По словам представителей компании, их подсчеты показывают, что некоторые электромобили на самом деле «грязнее» машин с бензиновыми моторами.
Mazda пока не называет сроки появления коммерческих образцов агрегатов нового поколения, но уверена, что они смогут продлить жизнь ДВС.
Последняя разработка Mazda в области высокоэффективных двигателей - семейство бензиновых агрегатов Skyactiv-X. Их особенностью является воспламенения горючей смеси при помощи сжатия, как на дизельных моторах. В компании уверяют, что двигатели Skyactiv-X на 20-30 процентов экономичнее нынешних агрегатов Skyactiv-G.
На сегодняшний день самым теплоэффективным двигателем является формульная 1,6-литровая «турбошестерка» Mercedes-AMG - термический КПД двигателя составялет 50 процентов. Тот же самый показатель для мотора гиперкара Mercedes-AMG Project One - 43 процента.
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