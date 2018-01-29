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PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным
14:40 29.01.2018 |
Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозирует, что уже к 2040 году весь транспорт мегаполисов по всему миру станет беспилотным.
Эксперты PwC считают, что появление на дорогах общего пользования крупных городов беспилотного транспорта в корне изменит нынешнюю ситуацию с экологией по всей планете. Так, автотранспорт, работающий на электрических двигателях, не будут выбрасывать в атмосферу тот объем вредных веществ, который выбрасывает транспорт, оснащенный двигателем внутреннего сгорания. Это значит, та плачевная ситуация с окружающей средой в мегаполисах и крупных городах, которую мы наблюдаем сейчас, изменится: воздух будет чище.
Что касается управления автомобилем, то аналитики PwCотмечают, что первые машины без водителей появятся на дорогах общего пользования уже в 2021 году, однако первое время они будут требовать внимание со стороны водителя при определенных ситуациях по ходу движения.
Эксперты отводят на такой переход к электротранспорту около 15-20 лет. В этот период будут также решаться правовые вопросы, связанные с беспилотным и электротранспортом. В частности, юридические и страховые аспекты. Будет затрачено определенное количество времени на создание сети зарядных станций для электрокаров.
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