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Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta – электрокар Microlino
14:05 29.01.2018 |
Швейцарская компания Micro Mobility Systems, с конца 1990-х выпускающая самокаты и скутеры, представила финальный прототип своего первого автомобиля - Microlino. Машина, созданная в стилистике легендарного микрокара BMW Isetta, появится на европейском рынке весной текущего года.
Впервые о Microlino стало известно три года назад, когда появились ее первые изображения. В 2016-м на Женевском моторшоу дебютировал первый прототип автомобиля, а сейчас показана машина, которая уже на 95 процентов является товарным экземпляром.
Габаритная длина микрокара составляет 2435 миллиметров, ширина - 1500 миллиметров, объем багажника - 300 литров. Масса автомобиля достигает 450 килограммов.
Как и у «Изетты», у Microlino полностью открывается передняя часть кузова, скомпонованная вместе с рулем, а сзади - узкая колея с двумя колесами.
Новинка будет оснащаться 20-сильным электромотором и литий-железофосфатными аккумуляторами, доступными в двух вариантах мощности - восемь и 14,4 киловатт-часа. Первый из них обеспечит запас хода в 120 километров, второй - в 215 километров.
С нуля до 50 километров в час Microlino сможет ускориться за пять секунд. Максимальная скорость - 90 километров в час.
На данный момент компания собрала около 4,6 тысячи предзаказов на Microlino. Стоимость - от 12 тысяч евро. Собирать машину будет итальянская фирма Tazzari.
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