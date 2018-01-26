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Беспилотные мини-автобусы начали перевозить пассажиров в Стокгольме
12:10 26.01.2018 |
В Стокгольме (столица Швеции) начались испытания двух небольших автобусов, оснащённых системой автопилотирования и полностью электрической силовой установкой.
В проекте принимают участие телекоммуникационный гигант Ericsson и ряд локальных партнёров, в том числе Nobina, SJ, Stockholm City, Klövern, KTH и Urban ICT Arena.
Цель инициативы заключается в том, чтобы протестировать средства общественного транспорта нового типа в реальной обстановке, а также в самых разных погодных условиях. Испытания продлятся полгода, после чего организаторы проекта смогут сказать, насколько эффективны самоуправляемые мини-автобусы.
Тестируемые шаттлы способны брать на борт 11 человек. Максимальная скорость движения составляет 24 км/ч. В период испытаний взимать плату с пассажиров за проезд не планируется.
В основе небольших автобусов лежит платформа Ericsson Connected Urban Transport. Она позволяет бортовым системам взаимодействовать с «умной» дорожной инфраструктурой, светофорами и остановками общественного транспорта, оснащёнными специальными сенсорами.
Автобусы движутся по 1,5-километровому маршруту. Внутри есть специально обученный человек, который сможет оперативно среагировать в случае возникновения нештатной ситуации.
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