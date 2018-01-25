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Электрокары китайской Great Wall разработают в Европе
16:14 25.01.2018 |
Китайская компания Great Wall открыла центр исследований и разработок в Австрии, который займется созданием компонентов для будущих электромобилей марки. Об этом сообщает издание Automotive News.
Центр будет специализироваться на разработке электрических двигателей, а также систем управления. В Great Wall планируют инвестировать в работу отдела 20 миллионов евро до 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что компания Great Wall собирается запустить суббренд для выпуска электромобилей. Марка будет называться Ora, а ее презентация состоится в апреле на автосалоне в Пекине.
Первой моделью бренда станет литфбек iQ5. Его оснастят 163-сильным электрическим двигателем и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость модели составит 150 километров в час. При этом данных о запасе хода электрокара пока нет.
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