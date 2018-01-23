Jeep раскрыл внешность семиместного внедорожника

Компания Jeep опубликовала официальные фотографии большого семиместного внедорожника Grand Commander. Публике машину покажут на Пекинском автосалоне, который пройдет в апреле.





Детальной информации о модели по-прежнему нет. По предварительным данным, «Коммандер» построен на платформе кроссовера Cherokee. При этом новинка на 249 и 45 миллиметров длиннее Cherokee и Grand Cherokee соответственно - ее длина составляет 4873 миллиметра.

Размер колесной базы «Коммандера» составляет 2800 миллиметров. Это на 100 миллиметров больше, чем у обычного «Чероки», но на 115 меньше, чем у «Гранда».

Ожидается, что Grand Commander будет предлагаться с турбированными бензиновыми двигателями объемом два литра, выдающими 234 и 265 сил. Оба агрегата смогут работать в паре с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Модель станут предлагать как с передним, так и с полным приводом.

Новинка предназначена только для рынка Китая. Ее будут собирать на том же заводе, где производят Cherokee - на совместном предприятии Guangzhou-Fiat. Цены на внедорожник будут начинаться от 250 тысяч юаней (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).



