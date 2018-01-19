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Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
10:15 19.01.2018 |
Новая транспортная сеть позволит пассажирам путешествовать между аэропортами Хитроу, Гатвик и Станстед всего за 5-7 минут.
Поезда на магнитной подушке будут двигаться по тоннелям с разреженной атмосферой со скоростью 670 миль в час (1078 км/ч).
Ранее сообщалось, что Virgin Hyperloop One приступит к строительству линий высокоскоростной транспортной системы Hyperloop в 2019 году, а первые испытания должны начаться в 2021 году.
До сих пор неизвестно, где именно будет проходить первый маршрут. Есть сведения о возможном строительстве веток в ОАЭ, Азии, США и в Европе.
В ближайшее время специалисты Virgin Hyperloop One проведут экспертную оценку отобранных маршрутов и вынесут окончательное решение по целесообразности их строительства. Когда появится это решение, пока неясно.
Напомним, Virgin Group, принадлежащая Ричарду Бренсону, инвестировала средства в компанию Hyperloop One, в результате чего компанию переименовали в Virgin Hyperloop One, а Ричард Бренсон присоединится к составу её совета директоров.
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