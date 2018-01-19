В Украине изменят состав автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения планирует пересмотреть состав аптечек для автомобилей, мотоциклов и автобусов. В последний раз он изменялся еще 20 лет назад.

Основной упор в МОЗ делают на средства для остановки кровотечения. По статистике, 80% смертей в ДТП происходят из-за потери крови.

Минимальная комплектация автомобильной аптечки будет включать бинты различной ширины и специальные салфетки. Вместо резинового жгута будет предусмотрено новое механическое средство для остановки кровотечения типа САТ. Его человек сможет наложить сам себе.

Главным же отличием новых аптечек в авто станет отсутствие медицинских препаратов - таблеток и зеленки. Во-первых, у них ограничен срок годности, а, во-вторых, лекарства не всегда помогут, если первую медицинскую помощь будут оказывать не медики.

Впрочем, при желании водители смогут сами дополнить аптечку необходимыми им медицинскими препаратами.