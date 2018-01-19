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Mazda обещает скорое возвращение роторных двигателей
17:41 18.01.2018 |
Компания Mazda сообщила о том, что уже в ближайшие годы на коммерческий рынок могут вернуться роторные двигатели, продажи которых были прекращены ещё в 2012 году.
Роторные агрегаты имеют ряд преимуществ перед традиционными двигателями внутреннего сгорания. В таких установках под действием сил внутреннего сгорания вместо вертикального перемещения поршней вращается плоский диск. В результате отпадает необходимость применять громоздкие и сложные кривошипно-шатунные механизмы для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.
Роторные двигатели Mazda имели репутацию относительно небольших и мощных силовых агрегатов. Минусами можно назвать сложность производства, а также меньшую по сравнению с традиционными ДВС экономичность на низких оборотах и меньший ресурс.
Как теперь сообщается, роторные агрегаты Mazda могут найти применение в электрических самоуправляемых автомобилях Toyota. Такие агрегаты будут использоваться для поддержания работы генератора, подзаряжающего блок аккумуляторных батарей. Благодаря небольшим размерам и массе роторный двигатель не займёт много места. В то же время его наличие избавит от необходимости осуществлять подзарядку машин от электрической сети.
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