Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон

Китайская компания GAC представила на автосалоне в Детройте концептуальный кроссовер, который получил название Enverge. Одной из особенностей прототипа стало отсутствие боковых окон на дверях-бабочках.





В GAC отметили, что полноприводный прототип оснащен полностью электрической силовой установкой, которая питается от батарей емкостью 71 киловатт-час. Мощность агрегата составляет 238 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента.





По задумке создателей, Enverge разгоняется с места до ста километров в час за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет примерно 160 километров в час.

Заявленный запас хода GAC Enverge составляет 592 километра. В The Verge отмечают, что прототип получил систему беспроводной зарядки аккумуляторов. За 10 минут запас хода можно увеличить на 380 километров.

Дополнительных подробностей об Enverge в GAC не привели. В компании отметили лишь, что прототип получил системы виртуальной реальности, но как они работают и для чего нужны, не уточняется.