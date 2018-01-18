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Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон
09:41 18.01.2018 |
Китайская компания GAC представила на автосалоне в Детройте концептуальный кроссовер, который получил название Enverge. Одной из особенностей прототипа стало отсутствие боковых окон на дверях-бабочках.
В GAC отметили, что полноприводный прототип оснащен полностью электрической силовой установкой, которая питается от батарей емкостью 71 киловатт-час. Мощность агрегата составляет 238 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента.
Заявленный запас хода GAC Enverge составляет 592 километра. В The Verge отмечают, что прототип получил систему беспроводной зарядки аккумуляторов. За 10 минут запас хода можно увеличить на 380 километров.
Дополнительных подробностей об Enverge в GAC не привели. В компании отметили лишь, что прототип получил системы виртуальной реальности, но как они работают и для чего нужны, не уточняется.
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