Финансовые новости
- |
- 17.01.18
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Шестиместный вседорожник Nissan получил семь экранов
09:31 17.01.2018 |
Компания Nissan представила на моторшоу в Детройте концептуальный кроссовер Xmotion, который дает представление о том, каким может быть будущий компактный вседорожник марки. Прототип получил семь сенсорных дисплее в салоне и персонального помощника в виде японского декоративного карпа кои.
Прототип Xmotion - шестиместный вседорожник с тремя рядами кресел. Концепт получил 21-дюймовые колесные диски, которые сделаны «единым куском» с внедорожными покрышками (протектор интегрирован в металлическую конструкцию колес), выдвигающийся багажник на крыше и задние фонари с рисунком, напоминающим работы японских мастеров резьбы по дереву.
«Деревянная» тематика продолжается и в салоне. Из этого материала изготовлен центральный тоннель, который сделана в технике «Канава цуги» (бесклеевое соединение деревянных частей), использовавшейся при строительстве храмов.
Тоннель, который должен напоминать мост через реку в классических японских пейзажах, переходит в деревянную переднюю панель и затем в футуристическую приборную панель.
Всего в интерьер используется семь экранов, включая дисплей вместо зеркала заднего вида. Управление всеми мультимедийными функциями осуществляется при помощи жестов и голосовых команд.
Запуск автомобиля происходит по отпечатку пальца. После этого на центральный экран «выпрыгивает» виртуальная рыбка кои - так в «Ниссане» изобразили нового электронного помощника. Он поможет водителю в режиме автопилота, предложив посетить «точки интереса» на маршруте, а настроит всю электронику в соответствии с привычками и пожеланиями водителя.
Информации о возможной серийной версии прототипа пока нет.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шесть выстрелов в балканское перемирие: кому выгодна смерть Оливера Ивановича
ТОП-НОВОСТИ
|Передача ПХГ в МГУ оттолкнет иностранных партнеров - Коболев
|Мир не любой ценой. Почему украинцы не устали от войны на Донбассе
|Как Украина превратила советское ракетное старье в страшное оружие
|НБУ 16 января удержал курс доллара на межбанке крупной распродажей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон Meizu M6s, вобравший в себя множество новых для компании решений
|Аккумуляторы Samsung обеспечат запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки
|Шестиместный вседорожник Nissan получил семь экранов
|Компания Infiniti продемонстрировала дизайн будущих моделей
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
Это интересно
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси