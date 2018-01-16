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Lexus представил суперроскошный внедорожник
23:10 15.01.2018 |
Компания Lexus на автосалоне в Детройте представила предвестника нового флагманского кроссовера - концепт-кар LF-1 Limitless. Новинка, формирующая новый сегмент, демонстрирует новый уровень технологий, а также задает вектор развития дизайна марки.
Длина Lexus LF-1 Limitless составляет 5014 миллиметров, ширина - 1986, высота - 1605 миллиметров. Колесная база насчитывает 2974 миллиметра. Дизайн кроссовера, созданный сотрудниками калифорнийской студии Toyota, называется «расплавленная катана». Он сочетает в себе форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча.
Информации о силовой установке концепта нет. В «Лексусе» лишь отмечают, что LF-1 можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.
Интерьер концепт-кара выполнен в соответствии с «омотэнаси» - японской философией гостеприимства. В нем дизайнеры полностью отказались от физических кнопок и переключателей и заменили их сенсорами, распознающими жесты. В отделке салона используется металл, дерево, а также темная и светла кожа.
В оснащение роскошного кроссовера входит автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации. Например, система может предложить остановиться у ресторана, заправиться или забронировать номер в гостинице.
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