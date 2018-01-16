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Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
17:19 15.01.2018 |
Анализ, проведённый сотрудниками Мичиганского Института исследования транспорта, показал, что эксплуатация электрических автомобилей обходится существенно дешевле использования транспортных средств с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Продажи электромобилей с возможностью подзарядки аккумуляторов от электрической сети растут в Соединённых Штатах и во всё мире в целом. По оценкам, за первые девять месяцев прошлого года на американском рынке было реализовано 142 514 электрокаров. Для сравнения: продажи в 2016 году в целом составили 158 614 единиц.
По подсчётам, средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет $485 в год. Что касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то для них этот показатель равен $1117.
Приведённые цифры учитывают исключительно стоимость электричества и топлива. Таким образом, выгода очевидна: эксплуатация электрокаров оказывается более чем в два раза дешевле по сравнению с традиционными машинами.
Исследователи также говорят, что электромобили выигрывают у автомобилей с ДВС в плане стоимости технического обслуживания. Объясняется это меньшим количеством движущихся частей, отсутствием выхлопной системы и пр.
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