General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей

Запрос на использование таких автомобилей на дорогах общего пользования производитель отправил в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). Коммерческая эксплуатация машин в сервисах райдшеринга начнется в 2019 году.

GM продемонстрировал интерьер беспилотника Cruise AV, построенного на базе электрокара Chevrolet Bolt. Автомобиль оснащен пятью лазерными дальномерами (LiDAR), 16 камерами и 21 радаром. Алгоритмы, разработанные GM, способны на основании данных, поступающих от датчиков, классифицировать и отслеживать любой объект, а также предугадывать его движение. Например, они могут построить предполагаемую траекторию движения пешехода или грузовика.





Вычислительная платформа беспилотника, использующая алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект, может принимать решения, учитывая климатические условия, условия освещенности и наличие препятствий в зоне видимости лидаров.

В 2016 году сообщалось, что GM и такси-сервис Lyft начнут совместное тестирование беспилотников. Испытания автономных Chevrolet Bolt будут проходить на дорогах общего пользования. В случае их успешности, компании намеревались запустить сервис в одном из городов США.