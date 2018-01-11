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Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров
13:45 11.01.2018 |
Новый китайский производитель электрокаров LvChi на специальном мероприятии в Шанхае представил концептуальное четырехдневное купе под названием Urano. Новинка, товарная версия которой появится в середине 2019 года, сможет проезжать на одной зарядке до 690 километров.
LvChi Urano оснащается двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 707 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Заявленное время разгона до «сотни» - 3,5 секунды. Электрокар может заряжаться как от беспроводных зарядок, так и от ультрабыстрых зарядных станций.
В оснащение купе входит модуль распознания лиц и голоса, цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый дисплей для управления основными функциями автомобиля и мультимедийная система с широкоформатным экраном, который занимает практически всю переднюю панель.
Главный офис LvChi находится в Шанхае, а дизайн-студия марки базируется в Италии. Планируется, что к середине 2019 года завод, который строится в китайском Чанчуне, будет выпускать до 50 тысяч электрокаров в год.
Всего к 2021 году компания намерена выпустить восемь моделей: серийную версию Urano, седан премиум-класса, два кроссовера, минивэн, среднеразмерный седан и два сити-кара.
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