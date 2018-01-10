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Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
12:51 10.01.2018 |
Китайский стартап Byton, основанный бывшим главой проекта BMW i8 Карстеном Брайтфельдом и экс-руководителем китайского офиса Infiniti Дэниелом Кирхертом, представил на выставке CES прототип электрического кроссовера. Серийная версия машины, особенностью которой стала 49-дюймовая приборная панель и возможность подключения к фитнес-трекерам, выйдет на китайский рынок в 2019 году.
Размер приборной панели вседорожника составляет 125 x 25 сантиметров. На 49-дюймовый дисплей выводится информация о профилях водителя и пассажира, данные с навигационной системы, параметры работы внутренних систем автомобиля, а также видео с камер, выполняющих функцию боковых зеркал.
Вседорожник оснащен системой распознавания водителя и пассажиров: в средние стойки установлены по три камеры, которые «узнают» лица, а затем разблокируют двери, автоматически настроят «любимые» параметры климатической установки, мультимедийной ситемы и положения кресел. В салоне системы автомобиля также смогут разпознавать голос и жесты.
В оснащение кроссовера войдет виртуальный помощник Amazon Alexa, появится поддержка сетей 5G и автопилот третьего уровня. При этом в компании сообщают, что машина получит необходимое оборудование, поддерживающее четвертый уровень автономности.
Помимо этого, кроссовер может подключаться к собственной облачной платформе Byton и синхронизировать данные с гаджетами водителя и пассажиров. С помощью платформы можно получить доступ к персонализированным сервисам и настройкам, а также загрузить в автомобиль сторонние приложения, например, онлайн-сервисы стриминга музыки или видео.
Одной из особенностей Byton станет система my HEALTH. Автомобиль сможет синхронизироваться с фитнес-трекерами и умными часами, отслеживать сердечный ритм, изменение массы тела, насыщенность кислородом и давление, а также предлагать «осмысленно рекомендации» на основании текущего состояния водителя.
Вседорожник, который в компании называют первым «умным и интуитивным транспортным средством» (Smart Intuitive Vehicle), будет доступен в двух модификациях. Базовой станет заднеприводная версия с аккумулятором емкостью 71 киловатт-час. Такая машина сможет проезжать на одной зарядке до 402 километров. Топовый полноприводный кроссовер получит батарею емкостью 95 киловатт-часов. Запас хода машины при этом составит 523 километра. Базовая версия кроссовера Byton сможет заряжаться до 80 процентов за полчаса.
Серийный кроссовер появится в США к 2020 году. Цена автомоиля составит минимум 45 000 долларов.
Бренд Byton принадлежит китайской компании Future Mobility Corporation (FMC), основным акционером которой является телекоммуникационный холдинг Tencent. Штаб-квартира Byton находится в Китае, а дизайн-студия - в Мюнхене. Разработкой программного обеспечения и автопилота занимаются сотрудники офиса в Санта-Кларе, Калифорния.
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