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Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук
11:14 03.01.2018 |
Китайский город Шэньчжэнь завершил год сообщением о полном переводе городского общественного транспорта на электропитание. В городе насчитывается 16359 электробусов.
На углеводородном топливе работают только 634 автобуса экстренных служб.
В значительной степени электрифицированы такси: 12 518 электромобилей составляют 62,5% парка. В руководстве города уверены, что цель перевести все такси на электричество к 2020 году будет достигнута досрочно.
Чтобы модернизируемая транспортная система работала без перебоев, в городе построено большое количество электрических зарядных станций. Как утверждается, в результате воздух в городе стал чище, поскольку переход на электромобили позволил существенно уменьшить выбросы углекислого газа.
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