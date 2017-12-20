Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?

Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компанией, а не службой по предоставлению цифровых услуг.

Сам Uber пытался отстаивать в суде свой статус сервиса по предоставлению информационных услуг, утверждая, что лишь помогает людям с помощью электронных средств установить контакт друг с другом, не будучи при этом таксомоторной компанией.

Поводом для судебного разбирательства стало решение властей Барселоны, вынуждающее Uber соблюдать все правила, касающиеся городских такси.

Руководство Uber утверждает, что решение суда практически не скажется на работе компании в Европе, но эксперты считают, что дело это будет иметь серьезные последствия для всей так называемой гигономики - экономике свободного времени.

"Это решение не изменит характер нашей работы в большинстве стран ЕС, где мы и так уже действуем по законам транспорта", - заявил представитель Uber.

"Однако миллионы европейцев до сих пор не имеют возможности пользоваться приложениями, подобными нашему. Как заявил новый глава нашей компании, регуляция деятельности таких служб как Uber - вполне разумный шаг, и мы продолжим диалог с местными властями многих европейских городов. Таким подходом мы хотим обеспечить возможность всем желающим одним нажатием кнопки получить надежную поездку", - добавил он.

В постановлении суда говорится, что служба, целью которой обозначена "связь с помощью телефонных приложений и за соответствующее вознаграждение водителей-непрофессионалов, использующих свое собственное транспортное средство с людьми, желающими совершить поездку в пределах города", должна, в соответствии с законами ЕС, быть квалифицирована как "услуга в сфере транспорта".

"По существующим на настоящий момент в ЕС положениям, сами государства-члены Евросоюза имеют право регулировать, какие именно услуги предоставляются в соответствии с общими правилами договора о деятельности ЕС", - говорится далее в постановлении.

Как заявила генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов Фрэнсис О'Грейди, решение суда означает, что Uber должен будет действовать по тем же правилам, что и все остальные.

"Их водители - не товар. Они заслуживают по меньшей мере минимальной заработной платы и оплачиваемого отпуска, - добавила она. - Технологический прогресс должен улучшать условия труда, а не возвращать нас к тем порочным практикам, которые, казалось, остались в далеком прошлом".

Тем временем лондонский мэр Садик Хан, выступающий против Uber, заявил, что на принятие решения о возобновлении лицензии компании на работу в британской столице могут уйти годы.

Анализ



Тео Леггет, бизнес-корреспондент Би-би-си

Это решение - еще один пример того, как суды и регулирующие органы пытаются справиться с широким распространением нового явления, получившего название гигономика.

Uber, с самого начала своей работы менее десяти лет назад, неоднократно нарушал регуляционные правила во многих странах и в результате неоднократно вынужден был менять свою бизнес-модель.

Суд недвусмысленно постановил, что, во всяком случае, с точки зрения закона, Uber является транспортной компанией. Сам Uber утверждает, что на настоящем этапе его деятельности это решение практически не скажется, но оно может сыграть свою роль в будущем - в частности в том, как компания будет строить свои отношения с властями разных стран.

Ранее в руководстве Uber говорили, что такое решение подорвет возможность реформирования устаревших, по мнению компании, законов.

В более широком смысле решение может иметь последствия для других сфер гигономики, которые пытаются представить себя всего лишь как телефонные приложения, соединяющие поставщиков услуг с клиентами. Суд, похоже, придерживается другого мнения.