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Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
20:36 19.12.2017 |
Компания Jeep представила обновленный кроссовер Cherokee. Модель избавили от необычного дизайна передней части кузова, раскритикованной поклонниками марки, сделав внешность автомобиля более «спокойной».
Детальной информации о «Чероки» пока нет. В компании лишь отметили, что считают новый дизайн «более аутентичным» и «премиальным», добавив, что для рестайлинговой модели также будут предлагаться более экономичные силовые установки. Какие именно, в «Джипе» не сообщают.
Jeep Cherokee текущего поколения был представлен в 2013 году. Сразу же после премьеры модель начала получать сообщения с критикой дизайна вседорожника, называя машину «карикатурой» и «первоапрельской шуткой». В ответ на это в компании заявляли, что внешность автомобиля создавалась с прицелом на будущее, чтобы даже через пять лет после первого показа привлекать клиентов своей оригинальностью.
Дорестайлинговый «Чероки» в зависимости от рынка предлагается с 2,4-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 177 сил, 272-сильным 3,2-литровым агрегатом V6 и двухлитровым дизелем, выдающим 170 сил.
Также у модели есть «самая внедорожная» модификация Trailhawk, которая комплектуется системой полного привода с принудительной блокировкой муфты, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
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