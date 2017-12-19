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Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
12:10 19.12.2017 |
Компания Virgin Hyperloop One, которая занимается созданием транспортной системы в тоннелях, установила новый рекорд. Тестовый аппарат разогнался до 240 миль в час - это приблизительно 386 км/ч. 8,5-метровая тележка развила такую скорость на участке длиной 487 метров.
Заодно стало известно, что новым председателем совета директоров Virgin Hyperloop One стал бизнесмен Ричард Брэнсон. Hyperloop изначально занимался Илон Маск. В дальнейшем он открыл доступ к своим наработкам, что позволило другим компаниям использовать эти данные в своих проектах.
Идея Hyperloop в том, что поезда на магнитных подушках будут курсировать по вакуумным трубам. Таким образом транспорт сможет преодолеть скорость звука.
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