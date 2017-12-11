BMW i8 лишился крыши и стал мощнее

Компания BMW официально представила на автосалоне в Лос-Анджелесе открытую модификацию гибридного споткара i8, которая получила название i8 Roadster. Вместе с расширением семейства, силовая установка BMW i8 стала на 12 лошадиных сил мощнее.





Родстер оснастили матерчатой крышей, которая вертикально убирается в отсек, располагающийся там, где у версии с жестким верхом установлен второй ряд кресел. Механизм скалывания крыши работает при помощи электропривода. Убрать верх можно на скорости до 50 километров в час.

Отказ от второго ряда сидений также позволил организовать в BMW i8 Roadster дополнительное место для хранения вещей непосредственно за первым рядом кресел. Объем этого пространства составляет 92 литра.

Родстер также получил отличные от купе настройки подвески и новые колесные диски диаметром 20 дюймов. В BMW отметили, что масса каждого нового колеса примерно на килограммов меньше по сравнению с дисками, которые были доступны для i8 прежде.

Вместе с появлением родстера, у всего семейства i8 немного изменилась гибридная силовая установка. В частности, емкость блока литий-ионных батарей выросла с 7,1 до 11,6 киловатт-часа, а отдача электрического двигателя, приводящего в движение передние колеса, теперь составляет 143 лошадиные силы - на 12 сил больше, чем было прежде. 231-сильный бензиновый турбомотор остался без изменений.

Суммарная отдача агрегатов BMW i8 теперь составляет 374 лошадиные силы. Прежде было 362 силы.

С места до ста километров в час обновленное купе BMW i8 разгоняется за 4,4 секунды (так же, как и прежде), а родстер - за 4,6 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 250 километров в час. Только на электротяге модификация с жестким верхом может проехать 55 километров, а с мягким - 53 километра. Максимальная скорость в таком режиме составляет 120 километров в час.





Продажи родстера BMW i8 начнутся в мае 2018 года.