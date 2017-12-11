Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
19:10 11.12.2017 |
Компания BMW официально представила на автосалоне в Лос-Анджелесе открытую модификацию гибридного споткара i8, которая получила название i8 Roadster. Вместе с расширением семейства, силовая установка BMW i8 стала на 12 лошадиных сил мощнее.
Родстер оснастили матерчатой крышей, которая вертикально убирается в отсек, располагающийся там, где у версии с жестким верхом установлен второй ряд кресел. Механизм скалывания крыши работает при помощи электропривода. Убрать верх можно на скорости до 50 километров в час.
Отказ от второго ряда сидений также позволил организовать в BMW i8 Roadster дополнительное место для хранения вещей непосредственно за первым рядом кресел. Объем этого пространства составляет 92 литра.
Родстер также получил отличные от купе настройки подвески и новые колесные диски диаметром 20 дюймов. В BMW отметили, что масса каждого нового колеса примерно на килограммов меньше по сравнению с дисками, которые были доступны для i8 прежде.
Вместе с появлением родстера, у всего семейства i8 немного изменилась гибридная силовая установка. В частности, емкость блока литий-ионных батарей выросла с 7,1 до 11,6 киловатт-часа, а отдача электрического двигателя, приводящего в движение передние колеса, теперь составляет 143 лошадиные силы - на 12 сил больше, чем было прежде. 231-сильный бензиновый турбомотор остался без изменений.
Суммарная отдача агрегатов BMW i8 теперь составляет 374 лошадиные силы. Прежде было 362 силы.
С места до ста километров в час обновленное купе BMW i8 разгоняется за 4,4 секунды (так же, как и прежде), а родстер - за 4,6 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 250 километров в час. Только на электротяге модификация с жестким верхом может проехать 55 километров, а с мягким - 53 километра. Максимальная скорость в таком режиме составляет 120 километров в час.
Продажи родстера BMW i8 начнутся в мае 2018 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ
Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
|Зачем Курченко поддержал Саакашвили, которого не знает
|Пасхавер: В Украине пока нет оппозиции, есть лишь контрреволюционные провокаторы
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
Это интересно
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
|Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео