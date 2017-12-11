Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности

Компания Renault представила демонстрационную платформу для перспективных разработок в области автономного управления, электрических систем и коммуникационных технологий - концепт-кар Symbioz. Автомобиль, интегрированный в систему умного дома, оснащен автопилотом четвертого уровня, электрической силовой установкой и системой виртуальной реальности для пассажиров.





В компании отмечают, что дизайн концепт-кара должен переосмысливать понятие пространства. Особенность машины - массивная площадь остекления, улучшающая обзорность, а также стеклянная крыша с возможностью регулировки степени прозрачности.

Длина концепт-кара составляет 4920 миллиметров, ширина - 1920, высота - 1440, а колесная база - 3070 миллиметров.

На задней оси Renault Symbioz установлены два электромотора, суммарная отдача которых составляет 680 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Их питает блок батарей емкостью 72 киловатт-часа, который можно зарядить до 80 процентов менее чем за 30 минут. С нуля до 100 километров в час машина способна разгоняться за шесть секунд.

Водитель может переключаться между тремя режимами движения: стандартным, спортивным и автономным. При движении в режиме беспилотника пространство в салоне автомобиля оптимизируется для большего комфорта. Руль и приборная панель сдвигаются на 12 миллиметров назад, а кресла устанавливаются в положение «нулевой гравитации».

Наклон кресла при «нулевой гравитации» будет примерно таким же, как у космонавта во время старта ракеты. В этом положении нагрузка равномерно распределяется по телу

В этом режиме также можно воспользоваться встроенной системой виртуальной реальности. С помощью VR-шлема водитель или пассажир может полностью изменить мир вокруг машины, при этом система будет синхронизивать скорость движения, траекторию и положение автомобиля на дороге в виртуальном мире с реальностью.

Автомобиль может обмениваться данными с системой умного дома. Сценарий, предложенный разработчиками, подразумевает, что в зависимости от оставшегося времени до начала поездки концепт-кар сможет отправлять уведомления на различные устройства: телевизор, смартфон, умные часы. Например, за 15 минут до выезда машина напомнит конечную точку запланированного маршрута или покажет бронь гостиницы, а за пять минут - сообщит погоду на маршруте, покажет пробки и заряд батареи.

С помощью смартфона Symbioz также идентифицирует пассажиров и автоматически настраивает кресла, климат-контроль и мультимедийную систему. Доступ к персональному контенту осуществляется через точку доступа 4G LTE.

Установленный на приборной панели L-образный дисплей производства LG, состоящий из трех отдельных панелей на органических светодиоах, позволяет удаленно взаимодействовать с внешним миром. Например, подключиться к камерам, установленным в доме, или получить данные об остатке продуктов в холодильнике.

Это уже второй концепт под названием Symbioz. Первую версию прототипа компания Renault представила в сентябре текщего года на моторшоу во Франкфурте. Та машина задумывалась, как «продолжение» домашнего интерьера, которое может обмениваться энергией с умным домом через единую интеллектуальную сеть под управлением искусственного интеллекта.



