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Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
12:04 08.12.2017 |
Французская группа PSA Peugeot Citroen представила трехколесный концептуальный гибрид для поездок по городу и пригородным районам. Машина создана в рамках членства в европейском консорциуме Efficient Urban Light Vehicle (EU-LIVE), занимающимся перспективными разработками в области легких электрических транспортных средств. Особенностью трицикла стала гидравлическая система управления креном.
Машина входит в так называемую категорию L5e. Это трехколесные транспортные средства, которым разрешено передвигаться по любым дорогам на скорости свыше 50 километров в час.
Представленная новинка - это транспортное средство длиной 2,4 метра и шириной 0,85 метра. Оно оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит 42-сильный бензиновый мотор от скутера Peugeot, два электромотора, интегрированных в колеса, и 48-вольтовая батарея производства Samsung с функцией рекуперации энергии торможения.
На скорости до 70 километров в час машина передвигается только на электротяге. На скорости от 70 до 130 километров в час в работу включается ДВС. Запас хода трехколесного гибрида составляет 300 километров. Максимальная скорость - 130 километров в час.
Трицикл комплектуется механизмом, который наклоняет кузов в поворотах для улучшения управляемости. При этом контролирует положение запатентованная система контроля крена, состоящая из гидравлических актуаторов и гидропневматической подвески.
В консорциум EU-LIVE входят 12 компаний из шести стран, среди которых группа PSA Peugeot Citroen является единственным автопроизводителем. Трицикл построен в рамках программы Horizon 2020 GV5, которая предусматривает разработку новых типов «зеленых» транспортных средств для мегаполисов. На эту программу Европейской комиссией было выделен грант в размере 6,7 миллиона евро.
Весной текущего года компания Toyota показала прототип трехколесника, лишенного традиционных органов управления. Вместо руля и педалей на него установили джойстики, механически не связанные с управляемыми узлами машины. В компании такое транспортное средство назвали альтернативой городским хэтчбекам и мотоциклам.
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