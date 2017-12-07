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BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
16:45 06.12.2017 |
Компания BMW представила план развития линейки подключаемых гибридов и электромобилей марки до 2025 года. Одной из самых продвинутых моделей станет «заряженный» вариант с тремя электромоторами суммарной мощностью более 800 лошадиных сил. Дальность хода при этом составит около 700 километров.
Согласно документу, производитель выпустит 25 новых моделей - в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками. Первой новинкой из этого плана стал недавно представленный спортгибрид i8 Roadster.
В 2019 году появится первая модель с более продвинутыми электрическими технологиями - батареями более высокой плотностью хранения заряда и усовершенствованными электромоторами. Ею станет полностью электрический MINI. Через год компания BMW выпустит электрический кроссовер X3, а в 2021-м - беспилотник iNext.
В основе электрокаров BMW будет лежать архитектура HEAT (High-integrated Electric Drivetrain), которая предусматривает объединение электромотора, коробки переключения передач и электронных компонентов в единый алюминиевый блок.
Емкость блока аккумуляторов, индекс автомобиля, а также класс автомобилей, в котором такая батарея будет использоваться.
Питаться такая система будет от блока батарей емкостью 60, 90 и 120 киловатт-часjd (максимально емкие будет доступны только для флагманских моделей). Запас хода машин с такими аккумуляторами составит около 450, 550 и 700 километров соответственно.
В зависимости от типа привода электрокары будут оснащаться 136- (для переднего) или 272-сильным (для заднего) электромотором. Опционально для машин будет доступна система полного привода. До «сотни» они смогут разгоняться за шесть-девять секунд и проезжать на одной зарядке более 300 километров.
На «заряженные» электрокары будут устанавливать до трех 272-сильных электромоторов (один на передней оси, два - на задней). Суммарная отдача электрической установки при этом превысит 800 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час машины смогут ускоряться за менее чем три секунды.
Последний электрический прототип BMW - i Vision Dynamics - дебютировал в сентябре текущего года на автосалоне во Франкфурте. С места до «сотни» он разгоняется за четыре секунды. Запас хода - 600 километров. Максимальная скорость машины - свыше 200 километров в час.
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