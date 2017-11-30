Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер

Компания Subaru на автосалоне в Лос-Анджелесе представила самый большой кроссовер в истории марки - Ascent. Машина, доступная в семи- или восьмиместной конфигурации салона, оснащается новым турбированным «оппозитником» мощностью 260 лошадиных силы и системой контроля вектора тяги от «заряженных» седанов WRX и WRX STi.





В основе кроссовера лежит растянутая версия глобальной платформы Subaru с новыми интегрированными подрамниками, усилениями в местах соединения структурных элементов и независимой подвеской. Габаритная длина составляет 4998 миллиметров, ширина - 1930 миллиметров, высота - 1819 миллиметров, а колесная база равна 2890 миллиметрам. По своим размерам автомобиль близок к Toyota Highlander и Mazda CX-9. Дорожный просвет Ascent достигает 220 миллиметров.





Кроссовер Ascent стал первой моделью Subaru, оснащенной новым четырехцилиндровым «оппозитником» объемом 2,4 литра. Мотор выдает 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Агрегат имеет турбонагнетатель с двойной улиткой, непосредственный впрыск топлива, систему управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. Коробка - вариатор с возможностью ручного переключения и имитацией восьми ступеней.

Привод - симметричный полный, дополненный внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode и системой помощи при спуске. Кроме того, у модели есть система Active Torque Vectoring, которая впервые появилась на WRX STI. Она выборочно подтормаживает передние колеса, помогая довернуть автомобиль в повороте.

В базовой версии Ascent является восьмиместным, однако в дорогих версиях для модели можно заказать два раздельных сиденья на втором ряду. Задние двери для более простого доступа в салон открываются на 75 градусов.

В список стандартного оснащения Subaru Ascent входит автоматическая система экстренного торможения, мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трехзонный климат-контроль, четыре USB порта, 19 подстаканников и держателей для бутылок.

В старших версиях для кроссовера доступна мультимедийка с 8-дюймовым дисплеем и навигацией, подогрев переднего и заднего ряда сидений, адаптивная светодиодная оптика с автоматическим управлением дальним светом, электропривод двери багажника, аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками, панорамная крыша, цифровое салонное зеркало и передняя камера с обзором 180 градусов.

Набор электронных помощников модели включает адаптивный круиз-контроль, системы удержания и предупреждения о выходе из полосы движения, мониторинга слепых зон, предупреждения об объектах движущихся в поперечном направлении и эктренного торможения при движении задним ходом.

Производство Subaru Ascent будет налажено на заводе марки в Лафайетте, штат Индиана. В продажу на североамериканском рынке кроссовер поступит летом следующего года. Будет ли новинка представлена на других рынках, пока не сообщается.