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Самый роскошный Range Rover получил электропривод задних дверей
11:57 28.11.2017 |
Компания Land Rover официально представила обновленную версию топовой модификации внедорожника Range Rover, которая называется SVAutobiography. Одним из основных новшеств модели стали задние двери с электроприводом. Управляется они клавишами на консоли, которая располагается между задними сиденьями.
Сзади у внедорожника с удлиненной колесной базой (плюс 186 миллиметров по сравнению со стандартной моделью) стоят новые кресла с другим наполнителем. Они укомплектованы электроприводом. Диапазон регулировки угла наклона спинки составляет 40 градусов. Сиденья также оснащены обогревом и массажем, в том числе с эффектом горячих камней.
В распоряжении пассажиров второго ряда Range Rover, запас для ног которых составляет 1,2 метра, также есть индивидуальные экраны мультимедийной системы диагональю 10 дюймов, холодильник в подлокотнике, способный вместить две бутылки вина, столики с электроприводом, а также часы от швейцарской компании Zenith.
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