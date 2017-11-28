Самый роскошный Range Rover получил электропривод задних дверей

Компания Land Rover официально представила обновленную версию топовой модификации внедорожника Range Rover, которая называется SVAutobiography. Одним из основных новшеств модели стали задние двери с электроприводом. Управляется они клавишами на консоли, которая располагается между задними сиденьями.

Сзади у внедорожника с удлиненной колесной базой (плюс 186 миллиметров по сравнению со стандартной моделью) стоят новые кресла с другим наполнителем. Они укомплектованы электроприводом. Диапазон регулировки угла наклона спинки составляет 40 градусов. Сиденья также оснащены обогревом и массажем, в том числе с эффектом горячих камней.

В распоряжении пассажиров второго ряда Range Rover, запас для ног которых составляет 1,2 метра, также есть индивидуальные экраны мультимедийной системы диагональю 10 дюймов, холодильник в подлокотнике, способный вместить две бутылки вина, столики с электроприводом, а также часы от швейцарской компании Zenith.