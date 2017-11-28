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В Украине изменились правила выдачи прав водителям
15:24 27.11.2017 |
Первое водительское удостоверение в Украине будет выдаваться на два года. Соответствующие изменение в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами утверждено постановлением Кабмина от 10 ноября 2017 года №885.
"Первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи не было трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений не было - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение", - сказано в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Если такие нарушения были - обменять на постоянное водительское удостоверение можно будет только после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.
Возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и которые были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит.
Возобновление права управления транспортными средствами осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и после сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на два года.
Кроме того начинающим водителям запрещено превышать скорость в 70 км/ч.
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