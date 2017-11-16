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Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
21:16 15.11.2017 |
Компания BMW анонсировала план перевода всех производственных мощностей марки на возобновляемые источники энергии. Так, завод в южноафриканском Росслине будет получать электроэнергию из биомассы: навоза и куриного помета. Об этом сообщает Bloomberg.
По состоянию на конец прошлого года 63 процента электроэнергии заводы BMW, расположенные в 14 странах, получали от возобновляемых источников. Например, предприятие марки в Лейпциге работает от ветрогенераторов, а в Спартанберге - метана, вырабатываемого на близлежащем полигоне мусорных отходов. К 2020 году компания планирует перевести все производство на возобновляемые источники энергии.
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