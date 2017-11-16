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Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
15:02 15.11.2017 |
Стартап Arrivo, основанный бывшим техническим директором Hyperloop One Броганом Бэмброганом, представил концепт высокоскоростных шоссе, на которых можно будет передвигаться со скоростью около 320 километров в час. Также компания объявила о планах создания первой такой дороги в штате Колорадо.
Проект, предложенный Arrivo, подразумевает использование специальных платформ, которые могут перевозить, как легковые автомобили, так и грузы. Также на их базе можно построить пассажирские модули. Перемещаться по скоростным шоссе они будут с помощью магнитной левитации.
Строительство экспериментального высокоскоростного шоссе планируется начать в Денвере, штат Колорадо, в 2019 году. В коммерческую эксплуатацию его введут через два года - в 2021-м. Предполагается, что шоссе будет построено вдоль существующих автострад - оно соединит аэропорт и центр города. Время поездки между двумя конечными точками составит девять минут вместо нынешних 55 минут.
Бэмброган основал Arrivo после ухода из Hyperloop One. Позднее, в выдвинутом против компании судебном иске, он обвинил топ-менеджеров в растратах, злоупотреблениях полномочиями и угрозах в свой адрес. По словам Бэмброгана, они «использовали Hyperloop One для создания личного бренда, красивой жизни и набивания карманов».
Концепция сети поездов Hyperloop была представлена Илоном Маском четыре года назад. Согласно проекту, специальные пассажирские капсулы должны двигаться по вакуумным тоннелям со скоростью до 1200 километров в час. Первый подобный тоннель должен быть создан между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Пока испытано лишь шасси капсул - оно смогло оторвалась от пола на 5,3 секунды и разогналась до 112 километров в час.
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