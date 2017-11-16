Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч

15:02 15.11.2017 |

Транспорт

 

Стартап Arrivo, основанный бывшим техническим директором Hyperloop One Броганом Бэмброганом, представил концепт высокоскоростных шоссе, на которых можно будет передвигаться со скоростью около 320 километров в час. Также компания объявила о планах создания первой такой дороги в штате Колорадо.


Проект, предложенный Arrivo, подразумевает использование специальных платформ, которые могут перевозить, как легковые автомобили, так и грузы. Также на их базе можно построить пассажирские модули. Перемещаться по скоростным шоссе они будут с помощью магнитной левитации.

Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч

 

Строительство экспериментального высокоскоростного шоссе планируется начать в Денвере, штат Колорадо, в 2019 году. В коммерческую эксплуатацию его введут через два года - в 2021-м. Предполагается, что шоссе будет построено вдоль существующих автострад - оно соединит аэропорт и центр города. Время поездки между двумя конечными точками составит девять минут вместо нынешних 55 минут.

Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч

 

Бэмброган основал Arrivo после ухода из Hyperloop One. Позднее, в выдвинутом против компании судебном иске, он обвинил топ-менеджеров в растратах, злоупотреблениях полномочиями и угрозах в свой адрес. По словам Бэмброгана, они «использовали Hyperloop One для создания личного бренда, красивой жизни и набивания карманов».

Концепция сети поездов Hyperloop была представлена Илоном Маском четыре года назад. Согласно проекту, специальные пассажирские капсулы должны двигаться по вакуумным тоннелям со скоростью до 1200 километров в час. Первый подобный тоннель должен быть создан между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Пока испытано лишь шасси капсул - оно смогло оторвалась от пола на 5,3 секунды и разогналась до 112 километров в час.
По материалам: Motor.ru
 

ПО РУБРИКАМ

15.11 НБУ оста­но­вил па­де­ние кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке 15 но­яб­ря

15.11 Кли­ен­ты круп­ней­шей в ми­ре крип­то­ва­лют­ной бир­жи по­да­ли в суд из-за по­терь в ре­зуль­та­те сбоя

15.11 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 15 но­яб­ря уме­рен­ным сни­же­ни­ем

15.11 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 15.11.17

15.11 Ис­пол­ни­тель­ная служ­ба от­кры­ла про­из­вод­ство по аре­сту средств При­ват­бан­ка на 1 млрд гри­вен по ис­ку Сур­ки­сов

15.11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 15 но­яб­ря со­ста­вил 26,4822 грн

15.11 Курс бит­кой­на в Зим­баб­ве рас­тет по­сле за­хва­та вла­сти во­ен­ны­ми, бли­зок к $13500

15.11 Дол­лар про­дол­жа­ет де­ше­веть к ев­ро 15 но­яб­ря на опа­се­ни­ях от­сроч­ки на­ло­го­вой ре­фор­мы в США

15.11 Бит­ко­ин вер­нул­ся к от­мет­кам вы­ше $7000

15.11 МВФ на­звал клю­че­вые рис­ки для финан­со­вых рын­ков

15.11 Тор­ги на бир­жах АТР сни­зи­лись 15 но­яб­ря на фоне па­де­ния цен на сы­рье

15.11 НКЦБФР ини­ци­и­ру­ет из­ме­не­ние рас­че­та те­ку­щей це­ны ОВГЗ на фон­до­вых бир­жах

15.11 Ки­тай­ские май­не­ры мо­гут остать­ся без де­ше­вой элек­тро­энер­гии

15.11 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 15.11.17

15.11 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 15 но­яб­ря

• дальше…

15.11 Ка­б­мин от­ме­нил кон­курс­ное на­зна­че­ние чле­нов наб­со­ве­та Наф­то­га­за

15.11 В мел­ком опте це­на дизтоп­ли­ва про­дол­жа­ет сни­же­ние, а в роз­ни­це - рост

15.11 Нефть де­ше­ве­ет 15 но­яб­ря по­сле пуб­ли­ка­ции дан­ных о за­па­сах в США, це­на Brent упа­ла до $61,62 за бар­рель

15.11 Тран­зит га­за через ГТС Укра­и­ны с на­ча­ла 2017 по­чти срав­нял­ся с по­ка­за­те­лем за весь 2016

15.11 Ка­б­мин утвер­дил стра­те­гию ре­фор­ми­ро­ва­ния лес­но­го хо­зяй­ства на пе­ри­од до 2022 го­да

15.11 Наф­то­газ по­те­рял все соб­ствен­ные ме­сто­рож­де­ния га­за

15.11 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет оп­ти­ми­за­цию ре­ше­ний ГФС о при­оста­нов­ле­нии ре­ги­стра­ции на­ло­го­вых на­клад­ных

15.11 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 15 но­яб­ря на ро­сте кур­са дол­ла­ра в ожи­да­нии по­вы­ше­ния став­ки ФРС

14.11 Как рас­тет ры­нок га­за: 20 но­вых им­пор­те­ров

14.11 Объ­ем пе­ре­во­дов в Укра­и­ну сни­зил­ся на 6,8% до $1,7 млрд, из Укра­и­ны - на 22% до $207 млн за 9 ме­ся­цев

• дальше…

15.11 Что и по­че­му слу­чи­лось с Му­га­бе: уро­ки для Пу­ти­на

15.11 Курс бит­кой­на в Зим­баб­ве рас­тет по­сле за­хва­та вла­сти во­ен­ны­ми, бли­зок к $13500

15.11 Ев­ро­пар­ла­мент ре­ко­мен­ду­ет на­чать про­це­ду­ру вве­де­ния санк­ций про­тив Поль­ши

15.11 Пре­мьер Вен­грии под­твер­дил, что бу­дет бло­ки­ро­вать сбли­же­ние Укра­и­ны с ЕС и НАТО

15.11 Ев­ро­пар­ла­мент под­дер­жал но­вый фор­мат Во­сточ­но­го парт­нер­ства и со­зда­ние целе­во­го фон­да

15.11 Рос­сия ре­струк­ту­ри­ру­ет долг Ве­не­су­э­лы

15.11 Спря­тать нефть под язы­ком. От че­го Кремль за­щи­ща­ет рус­ско­языч­ных в Та­тар­стане

15.11 Рос­сия тра­тит на обо­рон­ку $70 млрд

15.11 Пре­зи­дент Зим­баб­ве Ро­берт Му­га­бе за­дер­жан во­ен­ны­ми

15.11 Ве­ли­ко­бри­та­ния об­ви­ня­ет Рос­сию в ха­кер­ских ата­ках на энер­ге­ти­че­ский сек­тор стра­ны

15.11 CIT: рос­сий­ские во­ен­ные вы­да­ли кад­ры из иг­ры за ата­ку на ИГ

15.11 Ген­про­ку­рор США вновь из­ме­нил свои по­ка­за­ния по рос­сий­ско­му де­лу

15.11 Ав­стра­лий­цы про­го­ло­со­ва­ли на ре­фе­рен­ду­ме за при­зна­ние гей-бра­ков

15.11 Се­нат США вы­яс­нил, кто мо­жет по­ме­шать Трам­пу на­чать ядер­ную вой­ну

15.11 Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей США одоб­ри­ла во­ен­ный бюд­жет

• дальше…

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

14.11 Ак­ци­о­не­ры Ки­е­вэнер­го ре­ши­ли про­ве­сти ре­ор­га­ни­за­цию биз­не­са пу­тем раз­де­ле­ния ком­па­нии по ви­дам де­я­тель­но­сти

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

08.11 Нор­ма об обя­за­тель­стве ра­дио­стан­ций транс­ли­ро­вать в эфи­ре не ме­нее 30% укра­и­но­языч­ных про­из­ве­де­ний всту­пи­ла в си­лу

06.11 Но­та­ри­усы смо­гут быст­рее оформ­лять до­го­во­ры куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве

02.11 Укра­и­на и ОАЭ до­го­во­ри­лись о без­ви­зо­вом ре­жи­ме

01.11 Но­вые стан­ции мет­ро на Ви­но­гра­дарь "бесшумные", стек­лян­ные, с "виноградом"

31.10 Укра­и­на под­ня­лась на че­ты­ре по­зи­ций в рей­тин­ге Doing Business-2018

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

26.10 В цен­тре Ки­е­ва за­пре­тят пар­ков­ку на 61 участ­ке улиц

26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

• дальше…

15.11 Юр­ты Са­а­ка­шви­ли: Сколь­ко гет­ма­нов на Ми­хо-май­дане

15.11 Ан­ти­кор­руп­ци­он­ные ин­три­га­ны: Чем на са­мом де­ле опа­сен Со­ло­ма­ти­на-гейт

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

15.11 Пре­мьер Вен­грии под­твер­дил, что бу­дет бло­ки­ро­вать сбли­же­ние Укра­и­ны с ЕС и НАТО

15.11 Ев­ро­пар­ла­мент под­дер­жал но­вый фор­мат Во­сточ­но­го парт­нер­ства и со­зда­ние целе­во­го фон­да

15.11 Что кро­ет­ся за же­ла­ни­ем бо­е­ви­ков от­крыть КПП в Ши­ро­ки­но

15.11 Ко­ми­тет Ге­нассам­блеи ООН при­нял ре­зо­лю­цию по пра­вам че­ло­ве­ка в Кры­му

14.11 Три пунк­ти­ка Сур­ко­ва. По­че­му в бли­жай­шие пол­го­да Вол­ке­ру не сто­ит ез­дить в Бел­град

14.11 Из­ра­иль­ский путь. По­че­му За­хар­чен­ко сно­ва ис­пу­гал­ся боль­шо­го на­ступ­ле­ния ВСУ

14.11 Но­вый Вер­хов­ный Суд на­ме­рен на­чать ра­бо­ту в де­каб­ре 2017 - ян­ва­ре 2018

13.11 Яце­нюк на­чал на­кру­чи­вать це­ну "На­род­но­го фронта"

13.11 Съезд су­дей на­зна­чил су­дьей КС Го­ро­до­вен­ко

13.11 Та­рас Чор­новіл: Мене тер­за­ють сумніви ту­манні. Це зно­ву про на­шумілу спра­ву Каськіва.

13.11 Ра­да на те­ку­щей не­де­ле мо­жет сде­лать Ка­то­ли­че­ское Рож­де­ство не­ра­бо­чим днем в Укра­ине

13.11 Пет­рас Ауштревічус, член Євро­пар­ла­мен­ту від Лит­ви: У пи­танні мов нац­мен­шин ми по­винні ро­зуміти українсь­кий дер­жав­ний інте­рес

• дальше…

15.11 Ком­па­ния BMW пла­ни­ру­ет к 2020 го­ду пе­ре­ве­сти все про­из­вод­ство на воз­об­нов­ля­е­мые ис­точ­ни­ки энер­гии

15.11 Быв­ший тех­ди­рек­тор Hyperloop при­ду­мал до­ро­ги, раз­го­ня­ю­щие ма­ши­ны до 320 км/ч

15.11 Firefox Quantum — са­мое круп­ное об­нов­ле­ние бра­у­зе­ра со вре­мён пер­вой вер­сии, ес­ли ве­рить Mozilla

14.11 Fisker на­учит элек­тро­ка­ры за­ря­жать­ся за ми­ну­ту

14.11 На­ло­го­ви­ков по­до­зре­ва­ют в по­мо­щи рос­сий­ским мо­шен­ни­кам в со­зда­нии крип­то­ва­лют­ной пи­ра­ми­ды

14.11 Ки­тай обо­шел США по чис­лу са­мых быст­рых су­пер­ком­пью­те­ров

14.11 В США одоб­ри­ли таб­лет­ку с мик­ро­чи­пом, за ко­то­рой мож­но сле­дить

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

14.11 Са­мо­управ­ля­е­мые гру­зо­ви­ки с ре­фри­же­ра­то­ра­ми уже кур­си­ру­ют меж­ду Те­ха­сом и Ка­ли­фор­ни­ей

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Qualcomm от­кло­ни­ла пред­ло­же­ние о по­куп­ке со сто­ро­ны Broadcom

13.11 Ин­же­нер Toyota пред­рек ско­рую смерть ДВС

13.11 Volkswagen ра­бо­та­ет над элек­тро­мо­би­лем Beetle

13.11 Bentley по­стро­ит но­вую мо­дель из че­ты­рех­двер­но­го элек­тро­ка­ра Porsche

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра со­об­щи­ла о по­до­зре­нии ли­цам по де­лу об ис­кус­ствен­ном внед­ре­нии в Укра­ине крип­то­ва­лю­ты SwisCoin

• дальше…

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно