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Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения
14:26 10.11.2017 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде радикально ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в состоянии опьянения.
Соответствующий законопроект был рассмотрен и поддержан на заседании Кабмина в пятницу, передают Українські Новини.
При этом Кабмин поручил Министерству внутренних дел в течение 3 дней доработать законопроект с учетом высказанных на заседании предложений и замечаний с тем, чтобы на следующей пленарной неделе (14-17 ноября) парламент смог его рассмотреть.
Законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или другого опьянения, которое повлекло нанесение телесных повреждений или человеческие жертвы.
В частности, за такое нарушение, если оно повлекло телесные повреждения средней тяжести, предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет, с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.
За такое же нарушение, если оно повлекло нанесение тяжких телесных повреждений или гибель человека, МВД предлагает ввести ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
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