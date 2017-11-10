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Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
14:21 10.11.2017 |
Кабинет Министров решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения с 30 до 2 лет.
Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в пятницу, передают Українські Новини.
В частности, Кабмин ввел первое временное 2-летнее удостоверение водителя.
После истечения этих 2 лет удостоверение водителя заменяется на постоянное сроком действия 30 лет без сдачи экзамена, если водитель в течение 2-летнего срока совершил не более 2 административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
В противном случае нужно будет повторно сдавать экзамен для получения постоянного удостоверения.
Соответствующие изменения Кабмин внес в порядок выдачи удостоверения водителя.
Сейчас водительское удостоверение выдается на 30 лет.
Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин предоставил центрам админуслуг полномочия по выдаче водительских удостоверений.
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