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Электрическая Vespa проедет на одной зарядке 100 километров
09:48 10.11.2017 |
Компания Piaggio, владеющая брендом Vespa, подтверидла запуск в серийное производство электрической версии культового мотороллера. Она была показана в прошлом году на мотовыставке в Милане (EICMA), однако тогда о скутере не было опубликовано никакой информации. Спустя год, и снова на EICMA, производитель раскрыл технические характеристики новинки.
Новинка получила 2,7-сильный электромотор и блок батарей, который обеспечивает запас хода до 100 километров. Заряжать Vespa Elettrica можно как от бытовой электросети, так и на общественных зарядных станциях.
В компании обещают, что литий-ионный аккумулятор прослужит около 10 лет (50 000-70 000 километров), а после тысячи циклов перезарядки его емкость уменьшится лишь на 20 процентов.
В оснащение мотороллера вошла мультимедийная система Vespa Multimedia Platform с TFT-дисплеем и поддержкой Bluetooth. Для электрической «Веспы» также разработан шлем, оборудованный беспроводным микрофоном и динамиками.
Продажи Vespa Elettrica начнутся в 2018 году. Цена пока не сообщается.
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