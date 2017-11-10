Электрическая Vespa проедет на одной зарядке 100 километров

Компания Piaggio, владеющая брендом Vespa, подтверидла запуск в серийное производство электрической версии культового мотороллера. Она была показана в прошлом году на мотовыставке в Милане (EICMA), однако тогда о скутере не было опубликовано никакой информации. Спустя год, и снова на EICMA, производитель раскрыл технические характеристики новинки.





Новинка получила 2,7-сильный электромотор и блок батарей, который обеспечивает запас хода до 100 километров. Заряжать Vespa Elettrica можно как от бытовой электросети, так и на общественных зарядных станциях.

В компании обещают, что литий-ионный аккумулятор прослужит около 10 лет (50 000-70 000 километров), а после тысячи циклов перезарядки его емкость уменьшится лишь на 20 процентов.

В оснащение мотороллера вошла мультимедийная система Vespa Multimedia Platform с TFT-дисплеем и поддержкой Bluetooth. Для электрической «Веспы» также разработан шлем, оборудованный беспроводным микрофоном и динамиками.

Продажи Vespa Elettrica начнутся в 2018 году. Цена пока не сообщается.



