Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека

Через час после выхода на маршрут беспилотный шаттл, построенный французским стартапом Navya, попал в аварию в центре Лас-Вегаса: машина столкнулась с грузовиком, который выезжал с прилегающей территории. Из восьми пассажиров никто не пострадал, сообщает новостное агентство KSNV News 3.

По словам представителя администрации города, инцидент произошел по вине водителя грузовика: он не смог вовремя остановиться. При этом системы беспилотника зафиксировали другую машину, и автобус остановился.





Шаттл, принадлежащей частной транспортной компании Keolis, курсирует по круговому маршруту протяженностью чуть менее километра. Он оснащен лидаром, GPS-приемником, камерами и поддерживает стандарт связи V2I (vehicle-to-infrastructure, «общение» с объектами инфраструктуры) - данные о дорожной обстановке машина получает от передатчиков, встроенных в светофоры. Использование таких беспилотников станет частью пилотного проекта властей Лас-Вегаса, который продлится 12 месяцев.