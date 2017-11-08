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Лишь 10% американцев пользуются услугами Uber
11:05 07.11.2017 |
Компания Uber, несомненно, в определённом смысле изменила рынок. Да, за пределами США её влияние не так ощутимо, но такие сервисы и не могут в кратчайшие сроки распространиться на весь мир.
Как сообщается, на рынке «частного такси» в США Uber занимает 74% рынка. Ещё 22% приходится на Lyft, а оставшиеся 4% - на остальных игроков. При этом годом ранее у Uber было 83%, однако в начале текущего года на волне скандалов компания потеряла около 200 000 клиентов.
Источник приводит и статистику активности использования данных сервисов. В период с марта по сентябрь клиенты Uber в среднем пользовались сервисом 5,2 раза, а клиенты Lyft - 4,5 раза. Кроме того, на этом рынке достаточно выражена лояльность клиентов. Лишь 10% пользователей Uber и Lyft используют оба сервиса.
Но самое интересное - статистика использования таких сервисов в целом. Оказывается, что в США пока лишь 14% населения пользуются услугами этих двух компаний. Если точнее, то 10% пользуются Uber, а 4% предпочитают Lyft. То есть даже в стране, где и зародились такие сервисы, их популярность пока оставляет желать лучшего.
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