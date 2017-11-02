В Швеции появился «краудфандинговый» производитель электрокаров

В Швеции появился новый автопроизводитель - стартап Uniti с 7 декабря начнет выпуск электрокаров в городе Ландскрона. Средства на запуск машин в серию компания собирала с помощью краудфандинга - за полтора месяца она получила более 1,2 миллиона евро.

В общей сложности число инвесторов Uniti превысило 1000 человек, а количество предзаказов на автомобиль достигло 929 штук. Первая модель компании - это городской электрокар с конструкцией из экологически чистых композитных материалов и углепластика. Масса машины составит около 450 килограммов.

Новинка будет оснащена 75-киловаттным двигателем и комплектом батарей, которые позволят машине проехать без подзарядки около 300 километров. С нуля до 80 километров в час автомобиль разгонится за 3,5 секунды. Зарядка аккумулятора до 80 процентов займет 15 минут. В качестве опции будет предложена солнечная батарея, встроенная в крышу.





Помимо этого, компакт-кар получит рулевое управление «по проводам», проекционный дисплей, в котором будут применены технологии дополненной реальности, а также системы автономного управления.

Стоимость электрокара Uniti составляет 19,9 тысячи евро.