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В Швеции появился «краудфандинговый» производитель электрокаров
17:47 02.11.2017 |
В Швеции появился новый автопроизводитель - стартап Uniti с 7 декабря начнет выпуск электрокаров в городе Ландскрона. Средства на запуск машин в серию компания собирала с помощью краудфандинга - за полтора месяца она получила более 1,2 миллиона евро.
В общей сложности число инвесторов Uniti превысило 1000 человек, а количество предзаказов на автомобиль достигло 929 штук. Первая модель компании - это городской электрокар с конструкцией из экологически чистых композитных материалов и углепластика. Масса машины составит около 450 килограммов.
Новинка будет оснащена 75-киловаттным двигателем и комплектом батарей, которые позволят машине проехать без подзарядки около 300 километров. С нуля до 80 километров в час автомобиль разгонится за 3,5 секунды. Зарядка аккумулятора до 80 процентов займет 15 минут. В качестве опции будет предложена солнечная батарея, встроенная в крышу.
Помимо этого, компакт-кар получит рулевое управление «по проводам», проекционный дисплей, в котором будут применены технологии дополненной реальности, а также системы автономного управления.
Стоимость электрокара Uniti составляет 19,9 тысячи евро.
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