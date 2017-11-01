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Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
09:30 01.11.2017 |
Компания Citroen представила обновленный кроссовер C4 Cactus, который французский автопроизводитель теперь называет хэтчбеком. Одним из наиболее существенных изменений модели стала новая подвеска.
«Кактус» оснастили подвеской, которая пришла на смену гидропневматике Hydractive. Автопроизводитель сравнивает ее работу с полетом на ковре-самолете. Ее особенность - пара гидравлических ограничителей (хода отбоя и хода сжатия) в двухтрубных амортизаторах. При сжатии и значительном ходе подвески ограничители позволяют замедлить перемещение и избежать резкой остановки в конце хода. Более того, гидравлические ограничители поглощают и рассеивают энергию, ликвидируя эффект «отскока». При незначительном ходе подвески новые элементы позволили расширить диапазон вертикальных перемещений кузова, что и создает эффект «ковра-самолета».
Новая подвеска была представлена летом 2016 года. Тогда ее поставили на прототип, построенный на базе дорейсталинговой модификации C4 Cactus.
Помимо этого, у модели поменялся дизайн экстерьера. В частности, она лишилась большей части мягких панелей Airbump, которые напоминают воздушны подушки. Теперь этих элементов нет на переднем и заднем бамперах, а также на дверях. Они остались лишь на порогах.
Вместе с этим «Кактус» укомплектовали новым трехцилиндровым двигателем 1.2, отдача которого составляет 130 лошадиных сил. Он сочетается только с механической коробкой передач. Моторная гамма C4 Cactus также включает в себя 81- и 110-сильный бензиновые двигатели, а таже дизель мощностью 100 лошадиных сил. Позже в гамму пдобавится еще один мотор на «тяжелом топливе», отдача которого составит 120 сил.
В список оснащения обновленного Citroen C4 Cactus входят также 12 электронных помощников и систем безопасности. Среди них есть, в частности, функция слежения за рядностью движения, система мониторинга мертвых зон боковых зеркал, функция распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения.
«Кактус» также получил новые кресла, которые пришли на смену переднему дивану предшественника, и улучшенную шумоизоляцию.
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