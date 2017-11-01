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Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
14:26 31.10.2017 |
На Токийском автосалоне состоялся публичный дебют концептуального пикапа Yamaha Cross Hub. Новинка получила необычную ромбовидную кабину и «парящий» кузов.
Длина концепт-кара составляет 4490 миллиметров, ширина - 1960, высота - 1750 миллиметров. Как считают разработчики, такие габариты сделают удобной эксплуатацию машины и в городе, и на бездорожье. По своим размерам концепт-пикап не превышает габариты Honda CR-V или Toyota RAV4.
Данные о силовой установке и трансмиссии не уточняются.
Благодаря ромбовидной кабине в салоне пикапа помещается четыре человека: водитель сидит в центре, один из пассажиров - за ним, а еще два посадочных места есть по бокам. На грузовой платформе умещаются пара кроссовых мотоциклов или квадроцикл. В отделке кузова и кабины используются деревянные панели, вдохновенные палубами катеров и яхт.
Ранее сообщалось, что Yamaha готовит компактный спорткар совместно с создателем McLaren F1 Гордоном Марри. Ожидалось, что новинка получит литровый турбомотор мощность около 100 лошадиных сил. Вес машины при этом составил бы не более 900 килограммов. Однако эту машину в Токио пока не показали.
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