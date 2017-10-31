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Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD
17:17 30.10.2017 |
Прототип оборудован системой искусственного интеллекта: с помощью бинокулярной камеры и системы распознавания лиц он может узнавать владельца. Заводится и глушится мотоцикл жестами. Помимо этого, MOTOROiD оборудовани системой тактильной обратной связи, интегрированной в сиденье - во время поездки оно как будто обхватывает водителя.
Длина новинки составляет 2060 миллиметров, ширина - 600 миллиметров, а высота - 1090 миллиметров. MOTOROiD оснащен электромотором, интегрированным в ступицу заднего колеса, и литий-ионным аккумулятором. Вес мотоцикла - 213 килограммов. Информации о мощности силовой установки нет.
MOTOROiD укомплектован системой электронной балансировки и контроля положения AMCES. Она состоит из механических актуаторов, которые поворачивают батарею и заднюю часть мотоцикла вокруг своей оси, чтобы удержать мотоцикл в вертикальном положении, и специального блока с интегрированных гироскопом, фиксирующего положение каждую 1/2000 секунды.
Помимо MOTOROiD, Yamaha представила на моторшоу в Токио концептуальный пикап с посадочной формулой 1+2+1. Новинка получила необычную ромбовидную кабину, отделку деревом в духе яхт и «парящий» кузов, в который помещается два мотоцикла или один квадроцикл.
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