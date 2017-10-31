Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы

Компания Apollo Automobil, которая прежде именовалась Gumpert, представила новую модель. Гиперкар получил название Intensa Emozione (IE). Всего выпустят 10 таких машин, каждая из которых стоит 2 300 000 евро.

Все кузовные панели Apollo IE изготовлены из карбона. Из этого же материала сделан монокок, к которому крепятся углепластиковые подрамники. Масса шасси составляет всего 105 килограммов, а масса всего автомобиля равна 1250 килограммам.





Суперкар получил развитую аэродинаику с регулируемыми элементами. В частности, заднее крыло может менять угол атаки в диапазоне восьми градусов. На скорости 350 километров в час оперение Apollo IE развивает прижимную силу, равную 1350 килограммам, 750 из которых приходятся на заднюю ось. Производитель отметил, что по уровню прижимной силы гиперкар сопоставим с машинам категории LMP2, выступающими в гонках на выносливость.

В движение гиперкар приводится при помощи атмосферного бензинового двигателя V12 рабочим объемом 6,3 литра. Агрегат развивает 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шеститсупенчатой секвентальной коробкой передач Hewland.





С места до ста километров в час Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 335 километров в час.

У мотора есть три режима работы: спортивный, трековый и для мокрой трассы. Десять режимов работы предусмотрены в Apollo IE для антиблокировочной системы тормозов, а еще двенадцать - для антипробуксовочной системы.

В перечень оснащения гиперкара вошли также активная подвеска с возможностью изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые кресла, карбоновый, съемный руль, а также цифровая приборная панель.

Компания Gumpert объявила о своем банкротстве летом 2012 года. В 2016 году стало известно о том, что автопроизводителя купил китайский холдинг Consolidated Ideal TeamVenture, которому также принадлежит марка De Tomaso. После сделки фирма Gumpert была переименована в Apollo Automobil.