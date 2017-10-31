Финансовые новости
- |
- 31.10.17
- |
- 05:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
15:13 30.10.2017 |
Компания Apollo Automobil, которая прежде именовалась Gumpert, представила новую модель. Гиперкар получил название Intensa Emozione (IE). Всего выпустят 10 таких машин, каждая из которых стоит 2 300 000 евро.
Все кузовные панели Apollo IE изготовлены из карбона. Из этого же материала сделан монокок, к которому крепятся углепластиковые подрамники. Масса шасси составляет всего 105 килограммов, а масса всего автомобиля равна 1250 килограммам.
Суперкар получил развитую аэродинаику с регулируемыми элементами. В частности, заднее крыло может менять угол атаки в диапазоне восьми градусов. На скорости 350 километров в час оперение Apollo IE развивает прижимную силу, равную 1350 килограммам, 750 из которых приходятся на заднюю ось. Производитель отметил, что по уровню прижимной силы гиперкар сопоставим с машинам категории LMP2, выступающими в гонках на выносливость.
В движение гиперкар приводится при помощи атмосферного бензинового двигателя V12 рабочим объемом 6,3 литра. Агрегат развивает 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шеститсупенчатой секвентальной коробкой передач Hewland.
С места до ста километров в час Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 335 километров в час.
У мотора есть три режима работы: спортивный, трековый и для мокрой трассы. Десять режимов работы предусмотрены в Apollo IE для антиблокировочной системы тормозов, а еще двенадцать - для антипробуксовочной системы.
В перечень оснащения гиперкара вошли также активная подвеска с возможностью изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые кресла, карбоновый, съемный руль, а также цифровая приборная панель.
Компания Gumpert объявила о своем банкротстве летом 2012 года. В 2016 году стало известно о том, что автопроизводителя купил китайский холдинг Consolidated Ideal TeamVenture, которому также принадлежит марка De Tomaso. После сделки фирма Gumpert была переименована в Apollo Automobil.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Окуева погибла, ее супруг Осмаев получил ранения в результате обстрела их автомобиля под Киевом - Геращенко
ТОП-НОВОСТИ
|Высокий спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров не посзолил курсу доллара на межбанке просесть сильнее
|Захват в Одессе. Почему за "военное рейдерство" сесть могут все
|По главной площади с джихадом. Почему сторонникам ИГИЛ так вольготно в Москве
|Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Курт Волкер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD
|Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
|Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
|BMW X2: "робот", три мотора и 470 литров в багажнике
|У электрокаров Nissan будет особый голос
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
Это интересно
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу
|Как начать разговор о повышении зарплаты: 5 советов
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах