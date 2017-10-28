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BMW X2: "робот", три мотора и 470 литров в багажнике
21:49 27.10.2017 |
Компания BMW официально представила новый кроссовер, получивший название X2. В линейке немецкого автопроизводителя модель расположится между вседорожниками X1 и X3.
Габаритная длина BMW X2 составляет 4360 миллиметров, ширина - 1824 миллиметра, а высота - 1526 миллиметров. Колесная база модели равна 2670 миллиметрам. Таким образом, новинка на 79 миллиметров короче, на три миллиметра шире и на 86 миллиметров ниже X1. При этом колесная база у моделей одинаковая. Объем багажника BMW X2 составляет 470 литров (1355 литров со сложенными спинками кресел второго ряда).
Как сообщалось ранее, модель построили на переднеприводной платформе UKL. Это же шасси использовалось, например, при разработке X1 последнего поколения и хэтчбека 2 серии Active Tourer - первой переднеприводной модели BMW. Помимо этого, платформа UKL лежит в основе последних моделей MINI, в частности, кроссовера Countryman и универсала Clubman.
Изначально BMW X2 будет предлагаться с тремя двигателями: одним бензиновым и парой дизельных. Первый устанавливается на модификацию sDrive20i. Двухлитровая наддувная «четверка» выдает 192 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. При этом ранее топ-менеджмент BMW предсказывал исчезновение «роботов».
Моторы на «тяжелом топливе» также представлены двухлитровыми «четверками» с наддувом. Одна из них выдает 190 сил и 400 Нм крутящего момента, а вторая - 231 силу и 450 Нм. Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Помимо этого, дизельные версии X2 комплектуются системой подключаемого полного привода xDrive. Бензиновый вариант - моноприводный.
Позже гамма дополнится еще и трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил, который сочетается либо с механической коробкой передач, либо с «роботом», а также 150-сильным дизелем. Плюс ко всему, у модификации со 192-сильным двухлитровым турбомотором появится полный привод.
Базовая версия нового кроссовра BMW комплектуется спортивной подвеской. Модификации M Sport и M Sport X оснащены пружинами и амортизаторами M Performnace с другими настройками. В качестве опции для X2 предложат активные амортизаторы Dynamic Damper Control. В этом случае дорожный просвет вседорожника уменьшится на 10 миллиметров - со 182 до 172 миллиметров.
Модель будет предлагаться с тремя вариантами дизайна экстерьер: базовым (с черными накладками на пороги и 17-дйюмовыми колесами), M Sport (с обвесом и 19- или 20-дюймовыми колесами), а также M Sport X (с защитной накладкой серебристого цвета на переднем бампере и 19- или 20-дюймовыми колесами).
Продажи BMW X2 начнутся в марте 2018 года. Конкурентами модели будут, например, Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
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