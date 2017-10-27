23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), принадлежащая Daimler, представила концепт тяжелого электрического грузовика E-FUSO Vision One. На одной зарядке он может проезжать до 350 километров и перевозить до 11 тонн груза.





Грузовик весом около 23 тонн оснащается электромотором с блоком аккумуляторных батарей емкостью до 300 киловатт-часов. Его грузоподъемность всего на две тонны меньше, чем у аналогичных машин с дизелями. Компания планирует, что товарную версию E-FUSO будут использовать для перевозки тяжелых грузов в пределах города.

E-FUSO Vision One и eCanter

В серию такой грузовик может быть запущен в течение четырех лет. Потенциальные рынки сбыта - США, Европа и Япония.

В линейке MFTBC уже есть электрический грузовик - легкий eCanter. На одной зарядке он проезжает до 120 километров и экономит до тысячи евро на каждые 10 000 километров пробега. eCanter уже использует японская логистическая компания Yamato, курьерская служба UPS и несколько американских общественных организаций.