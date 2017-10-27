Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров

На автосалоне в Токио дебютировал концептуальный электрический кроссовер Nissan IMx. Новинка оснащена автопилотом и способна проезжать на одном заряде до 600 километров.





Концепт-кар построен на новой платформе Nissan, разработанной специально для электромобилей. Силовая установка IMx состоит из двух электромоторов. Суммарная мощность - 435 лошадиных сил (700 Нм). Привод - полный.

Концептуальный кроссовер оснащен система автономного вождения ProPILOT. В активном режиме машина прячет руль внутрь приборной панели и откидывает кресла, чтобы предоставить водителю и пассажирам больше места для отдыха. Nissan IMx умеет самостоятельно подключаться к электросети и возвращать излишки энергии в случае, когда машина не используется. Эту энергию владелец сможет использовать для питания электроприборов в домашней сети в то время, когда электроэнергия оплачивается по повышенным тарифам.

В салоне электрического вседорожника установлена панорамная приборная панель на органических светодиодах, на которой отображаются данные с боковых камер. Управлять электроникой можно жестами или взглядом. Каркас сидений концепт-кара распечатан на 3D-принтере, а подушки выполнены из материала на основе силикона.





Ранее сообщалось, что кроссовер IMx могут построить на платформе электрокара Nissan Leaf второго поколения. Модель дебютировала в сентябре 2017 года и получила электромотор мощностью 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. До «сотни» хэтчбек разгоняется за 6,9 секунды. Максимальная скорость - 144 километра в час. Запас хода - 378 километров. Не исключено, что серийный электрический кроссовер Nissan появится на рынке до 2020 года.