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Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
18:02 26.10.2017 |
Компания Mitsubishi Motors официально представила концептуальный кроссовер e-Evolution. Прототип, дебютировавший на моторшоу в Токио, представляет собой идеологического преемника «заряженного» седана Lancer Evolution.
Концепт-кар оснастили тремя электрическими двигателями, суммарная отдача которых не называется. Они питаются от комплекта батарей неизвестной емкости, который располагается в центральной части пола автомобиля.
Динамические характеристики e-Evolution в Mitsubishi Motors не огласили, но отметили, что концепт-кароссовер получил систему полного привода S-AWC, в которой один двигатель вращает передние колеса, а два других - здание. За счет них также реализована система контроля вектора тяги.
Прототип также получил искусственный интеллект, который может обучать водителя. Система собирает информацию о манере вождения и навыках находящегося за рулем человека, обрабатывает эти данные и при помощи голосовых сообщений и подсказок на цифровой приборной панели помогает водителю улучшить его пилотаж.
Дизайн Mitsubishi e-Evolution выполнен в текущей стилистике японской марки. При этом автомобиль лишен традиционной радиаторной решетки. Вместо нее в передней части машины установлено стекло, под которым располагаются камеры и сенсоры. Вместе с этим, концепт-кар оснастили тормозными механизмами с электрическим, а не с гидравлическим приводом.
Ранее компания Mitsubishi Motors опубликовала план своего развития на три ближайших года. В документе указано, что за это время японский автопроизводитель выпустит 11 новых моделей. Входит ли в этот список серийная модификация e-Evolution, пока неизвестно.
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