Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора

Компания Mitsubishi Motors официально представила концептуальный кроссовер e-Evolution. Прототип, дебютировавший на моторшоу в Токио, представляет собой идеологического преемника «заряженного» седана Lancer Evolution.





Концепт-кар оснастили тремя электрическими двигателями, суммарная отдача которых не называется. Они питаются от комплекта батарей неизвестной емкости, который располагается в центральной части пола автомобиля.

Динамические характеристики e-Evolution в Mitsubishi Motors не огласили, но отметили, что концепт-кароссовер получил систему полного привода S-AWC, в которой один двигатель вращает передние колеса, а два других - здание. За счет них также реализована система контроля вектора тяги.

Прототип также получил искусственный интеллект, который может обучать водителя. Система собирает информацию о манере вождения и навыках находящегося за рулем человека, обрабатывает эти данные и при помощи голосовых сообщений и подсказок на цифровой приборной панели помогает водителю улучшить его пилотаж.





Дизайн Mitsubishi e-Evolution выполнен в текущей стилистике японской марки. При этом автомобиль лишен традиционной радиаторной решетки. Вместо нее в передней части машины установлено стекло, под которым располагаются камеры и сенсоры. Вместе с этим, концепт-кар оснастили тормозными механизмами с электрическим, а не с гидравлическим приводом.

Ранее компания Mitsubishi Motors опубликовала план своего развития на три ближайших года. В документе указано, что за это время японский автопроизводитель выпустит 11 новых моделей. Входит ли в этот список серийная модификация e-Evolution, пока неизвестно.



