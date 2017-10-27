Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом

На токийском автосалоне Lexus представил концепт флагманского седана LS+ Concept. Четырехдверка оснащена системой автономного вождения c искусственным интеллектом, которая в серийном виде появится на моделях марки в 2020 году.





Автопилот на Lexus LS+ Concept называется Highway Teammate. Он сможет работать только на скоростных шоссе и позволит в беспилотном режиме встраиваться в поток, перестраиваться в нужную полосу или удерживать в ней машину. Система самостоятельно определяет какая из функций доступна в зависимости от дорожной ситуации.

Интегрированный в бортовые системы искусственный интеллект получит алгоритмы машинного обучения и сможет применять методы обработки больших объемов данных, улучшая работу беспилотных функций седана. При этом LS+ Concept сможет «общаться» с другими автомобилями, заранее получая информацию о пробках или ДТП, а также его программное обеспечение будет обновляться «по воздуху», как в смартфонах.

Внешне концепт-кар отличается массивной решеткой радиатора Spindle Grille с ромбовидным рисунком и интегрированными автоматическими жалюзи, улучшающими охлаждение силовой установки и аэродинамику автомобиля. Помимо этого, седан оборудован головной оптикой c лазерной секцией и камерами вместо боковых зеркал.



