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Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
10:05 26.10.2017 |
На токийском автосалоне Lexus представил концепт флагманского седана LS+ Concept. Четырехдверка оснащена системой автономного вождения c искусственным интеллектом, которая в серийном виде появится на моделях марки в 2020 году.
Автопилот на Lexus LS+ Concept называется Highway Teammate. Он сможет работать только на скоростных шоссе и позволит в беспилотном режиме встраиваться в поток, перестраиваться в нужную полосу или удерживать в ней машину. Система самостоятельно определяет какая из функций доступна в зависимости от дорожной ситуации.
Интегрированный в бортовые системы искусственный интеллект получит алгоритмы машинного обучения и сможет применять методы обработки больших объемов данных, улучшая работу беспилотных функций седана. При этом LS+ Concept сможет «общаться» с другими автомобилями, заранее получая информацию о пробках или ДТП, а также его программное обеспечение будет обновляться «по воздуху», как в смартфонах.
Внешне концепт-кар отличается массивной решеткой радиатора Spindle Grille с ромбовидным рисунком и интегрированными автоматическими жалюзи, улучшающими охлаждение силовой установки и аэродинамику автомобиля. Помимо этого, седан оборудован головной оптикой c лазерной секцией и камерами вместо боковых зеркал.
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