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Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу
08:01 26.10.2017 |
Закон, увеличивающий штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раза с 465 до 1 700 гривен, вступил в силу.
Закон был опубликован 26 июля в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступил в силу через 3 месяца после опубликования, передают Українські Новини.
Согласно закону, парковка на местах для инвалидов водителем, который не имеет подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штраф для водителей в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 020 - 1 700 гривен).
Такой же штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах.
Закон предусматривает, что инвалид может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.
Также прописывается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов.
Кроме того, можно будет эвакуировать автомобили, занимающие места для инвалидов.
Как сообщали Українські Новини, 22 июня Верховная Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз с 465 до 1 700 гривен.
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