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Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах
20:20 25.10.2017 |
Компания Mazda показала прототип большого четырехдверного купе, который получил название Vision Coupe. Концепт-кар дебютировал в рамках открывшегося в среду, 25 октября, автосалона в Токио.
Никакой технической информации о прототипе, в том числе его габаритные размеры, в Mazda не привели. Тем не менее, на фотографиях видно, что Vision Coupe укомплектовали 21-дюймовыми колесными дисками, тормозами Brembo, а также четырьмя патрубками выхлопной системы.
В отделке интерьера Mazda Vision Coupe использованы кожа и дерево. Помимо этого, прототип оснастили большим дисплеем, которые занимает всю длину центральной консоли от приборного щитка до пассажирской двери. В Mazda отметили, что экран настроен таким образом, что работает он только тогда, когда в этом есть необходимость, что позволяет не отвлекать водителя.
Никакой информации о возможности выпуска серийной версии такого концепт-кара японский автопроизводитель не предоставил.
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