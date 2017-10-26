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Subaru представил прототип карбонового спортседана
17:51 25.10.2017 |
На автосалоне в Токио компания Subaru представила концептуальный спортседан VIZIV Performance Concept. Ожидается, что эта новинка определит вектор развития дизайна модели WRX нового поколения.
Длина концепт-кара составляет 4630 миллиметров, ширина - 1950, высота - 1430 миллиметров. Колесная база - 2730 миллиметров. У седана WRX текущего поколения колесная база меньше - 2650 миллиметров. VIZIV оснащен оппозитным двигателем и системой полного привода Symmetrical AWD. Подробной информации об устройстве трансмиссии и о моторе компания пока не сообщает.
В отделке экстерьера спортседана используется углеродное волокно - из него выполнены элементы переднего и заднего бампера, крыша и расширители арок. Последние, кстати, намекают, что новый WRX может вполне оказаться кроссовером.
Боковые зеркала заменены камерами. VIZIV Performance Concept укомплектован расширенным набором систем безопасности и зачатками автопилота, который появится на серийных моделях к 2020 году. В него входит обновленный комплекс EyeSight, радары и высокоточные GPS приемники. В салоне - большой дисплей мультимедийной системы, расположенный вертикально, как в машинах Tesla.
Впервые название VIZIV японский производитель начала использовать в 2013 году. На автосалоне в Токио компания представила концепт кроссовера, который оснастили гибридной силовой установкой. В нее вошли двухлитровая дизельная «четверка», два электромотора, блок аккумуляторных батарей и вариатор.
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