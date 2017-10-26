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Mazda показала предвестника новой тройки
14:38 25.10.2017 |
Компания Mazda представила прототип, получивший название Kai. Дебют концепт-кара прошел в рамках Токийского автосалона. Как отмечает Autocar, новинка является предвестником семейства Mazda3 следующего поколения.
Габаритная длина Mazda Kai составляет 4420 миллиметров, ширина - 1855 миллиметров, а высота - 1375 миллиметров. Таким образом, прототип на 55 миллиметров короче, на 60 миллиметров шире и на 75 миллиметров ниже пятидверной Mazda3 текущего поколения. Разница в расстоянии между осями составляет 50 миллиметров в пользу прототипа.
Никаких данных о технике прототипа японский автопроизводитель не привел. В компании отметили лишь, что концепт-кар построен на платформе SkyActive и укомплектован бензиновым двигателем нового семейства SkyActive-X. Подобные моторы будут ставить на серийные «Мазды» в 2019 году. Их особенностью является воспламенение горючей смеси сжатием при небольших нагрузках, то есть без использования свечей зажигания. По аналогичному принципу работают дизельные двигатели.
Помимо этого, Mazda Kai демонстрирует новую версию дизайнерской стилистики KODO, которая в будущем будет использоваться при создании других моделей японской компании.
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